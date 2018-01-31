МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия считает, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза, при этом Москва против намерений некоторых стран торпедировать этот проект, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке-2". Он также признал, что Польша пытается использовать США для оказания влияния на "Газпром".
"Хотелось бы еще раз напомнить польской стороне, что газопровод "Северный поток-2" не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет ее просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирование транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей", — сказала Захарова.
Она отметила, что Россия последовательно выступает против намерений торпедировать "конструктивную инициативу в сфере энергетики", которая служит интересам европейских потребителей.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.