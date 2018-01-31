"Северный поток—2" не повлияет на энергобезопасность в ЕС, считают в МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия считает, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза, при этом Москва против намерений некоторых стран торпедировать этот проект, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке-2". Он также признал, что Польша пытается использовать США для оказания влияния на "Газпром".

"Хотелось бы еще раз напомнить польской стороне, что газопровод "Северный поток-2" не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет ее просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирование транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей", — сказала Захарова.

Она отметила, что Россия последовательно выступает против намерений торпедировать "конструктивную инициативу в сфере энергетики", которая служит интересам европейских потребителей.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.