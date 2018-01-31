В МИД ФРГ прокомментировали заявления США и Польши о "Северном потоке—2"

БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости. Критические высказывания представителей США и Польши о "Северном потоке-2"не вызывают удивления, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

В минувшую субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким заявил, что США поддерживают Польшу в противостоянии проекту "Северный поток-2". По его словам, Вашингтон будет поддерживать Варшаву в стремлении диверсифицировать источники поставки энергоносителей, в том числе это могут быть поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов.

"Не вижу оснований это (высказывания глав МИД Польши и США — ред.) оценивать, не считаю эти высказывания вызывающими удивление", — сказал Бройль.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.