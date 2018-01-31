Азаров стал подозреваемым в деле о хищении сжиженного газа на $77 миллионов

Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017

Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях, сообщил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 миллиарда гривен (77 миллионов долларов)",- написал Луценко на своей странице в Facebook.

Кроме того, по словам генпрокурора стал подозреваемым также бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов. Его подозревают в соучастии в завладении денежными средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 миллиарда гривен (114 миллионов долларов) при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.

Луценко сообщил, что правоохранители задержали двух граждан, которые подозреваются в отмывании денег. "Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 миллиард гривен (35 миллионов долларов — ред.)", — добавил Луценко.