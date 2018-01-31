США подготовят новые санкции на основе "кремлевского доклада"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Новые санкции против России основаны на закрытой части "кремлевского доклада", которая состоит из сотни страниц, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на заседании банковского комитета конгресса.
"Кремлевский список"
В "кремлевский доклад", опубликованный Минфином, вошло почти все российское руководство, начиная с премьер-министра Дмитрия Медведева, и крупные предприниматели — всего 210 человек.
Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает, что их могут ввести в будущем.
Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США. Причем Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому она пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал США "непредсказуемым визави". По его словам, Россия в такой ситуации должна сохранять собранность и действовать сообразно своим интересам.
"Беспрецедентная работа"
Мнучин также отметил, что была проведена беспрецедентная работа — все для того, чтобы продолжить и обеспечить намеченный курс ограничений.
"Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", — цитирует министра финансов журналист агентства Reuters Пит Шредер.
"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц", — ответил Мнучин.
Он добавил, что при разработке новых ограничений в отношении России будет использован не только "кремлевский доклад", но и данные разведки.
Также Мнучин заявил, что "есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций".
Проявление гибридной войны
"Все эти мелкие и не очень укусы, информационные вбросы, списки — все это элементы хорошо налаженной гибридной "третьей мировой войны", — заявил он.
По его словам, США используют все, что в обычных войнах происходило уже после активных боевых действий: "это и блокада, и травля, и разнузданная военная пропаганда, и преследования".
"Мы сейчас находимся под непрерывным ударом", — заключил Юрьев.