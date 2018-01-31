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Экономика

США подготовят новые санкции на основе "кремлевского доклада"

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (157)
13:5631.01.2018
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© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фотоГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Новые санкции против России основаны на закрытой части "кремлевского доклада", которая состоит из сотни страниц, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на заседании банковского комитета конгресса.

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада
© РИА Новости / Антон Денисов
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Догнать и перегнать выборы. Минфин США спешит с "кремлевскими" санкциями
"Мы с нетерпением ждем, что конгресс опубликует его", — сказал он.

"Кремлевский список"

В "кремлевский доклад", опубликованный Минфином, вошло почти все российское руководство, начиная с премьер-министра Дмитрия Медведева, и крупные предприниматели — всего 210 человек.

Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает, что их могут ввести в будущем.

Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США. Причем Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому она пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдеп назвал конечную цель антироссийских санкций
Он также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал США "непредсказуемым визави". По его словам, Россия в такой ситуации должна сохранять собранность и действовать сообразно своим интересам.

"Беспрецедентная работа"

Мнучин также отметил, что была проведена беспрецедентная работа — все для того, чтобы продолжить и обеспечить намеченный курс ограничений.

"Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", — цитирует министра финансов журналист агентства Reuters Пит Шредер.

Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин пошутил о том, что его не включили в "кремлевский доклад"
Отвечая на настойчивые вопросы сенаторов о сроках введения новых санкций, глава Минфина заявил, что будет осторожен в своих предположениях.

"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц", — ответил Мнучин.

Он добавил, что при разработке новых ограничений в отношении России будет использован не только "кремлевский доклад", но и данные разведки.

Также Мнучин заявил, что "есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций".

Проявление гибридной войны

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
"Кремлевский доклад". Зачем Вашингтон угрожает России
Политолог Дмитрий Юрьев считает, что вопрос об очередности санкций против тех или иных лиц несущественен.

"Все эти мелкие и не очень укусы, информационные вбросы, списки — все это элементы хорошо налаженной гибридной "третьей мировой войны", — заявил он.

По его словам, США используют все, что в обычных войнах происходило уже после активных боевых действий: "это и блокада, и травля, и разнузданная военная пропаганда, и преследования".

"Мы сейчас находимся под непрерывным ударом", — заключил Юрьев.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Степан Петров
Уже, честно говоря, поднадоел этот информационный мусор про новые санкции каждый день в новостях. Уже скорее ввели бы для всех граждан РФ поголовно и успокоились. Всё равно от этого словоблудия никому ни жарко, ни холодно.
14:16
31.01.2018
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gregorij.neretin
Момент истины наступил для руководителей страны! Или они как спортсмены под белым флагом сдадутся на милость амерам или примут вызов, брошенный Госдепом и продолжат борьбу до победного конца!
14:14
31.01.2018
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