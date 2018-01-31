РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Госдуму внесли пакет законопроектов о проведении новой амнистии капитала

13:3431.01.2018
(обновлено: 14:06 31.01.2018)
24125
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Госдуму пакет из трех законопроектов о проведении в 2018-2019 годах амнистии капитала, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Россияне привыкли к проблемам в экономике, выяснили социологи
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году амнистии капитала. Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования "амнистии капитала" в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом в полном объеме сохранив объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года), а также предусмотрев такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа, для декларантов второго этапа.

Что нового

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Греф назвал главные вызовы для России в цифровую эпоху
Декларантам, представившим свои декларации в ходе второго этапа декларирования, дается возможность указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но также указать счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Лица, представившие декларацию в ходе первого этапа добровольного декларирования, смогут повторно представить декларацию в ходе второго этапа.

По выбору декларанта декларация может подаваться в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России. Минфин России будет вправе давать разъяснения по порядку заполнения специальной декларации.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в экономике в 2018 году
Второй законопроект продляет предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта. В частности, освобождает от НДФЛ любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физическое лицо при ее ликвидации КИК, если ликвидация завершена до 1 марта 2019 года. До этой даты продляются и сроки, в течение которых ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом РФ, а также в течение которых в доходы и расходы ликвидируемой КИК не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании.

Гарантии прежние

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и действующей редакцией части третьей статьи 76.1 Уголовного кодекса, на деяния, совершенные до 1 января 2018 года.

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выбор РИА Новости: главные события в экономике в 2017 году
Таким образом, на лиц, представивших специальные декларации в ходе второго этапа добровольного декларирования будут распространяться те же гарантии освобождения от ответственности, что и для декларантов первого этапа.

Результаты амнистии капитала, завершившейся в России в 2016 году, оказались не слишком впечатляющими — налогоплательщики подали всего 7,2 тысячи деклараций. Однако Минфин рассчитывает, что объявленная президентом РФ новая амнистия в 2018 году будет более успешной. Сейчас в России есть все условия для возврата капитала, говорил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

Он предполагал, что новая амнистия капитала будет проводиться с марта по декабрь 2018 года. При этом министр подчеркивал, что Минфин будет предлагать практически те же условия, что и для амнистии 2016 года. По его словам, добавляется лишь то, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках будут подпадать под действие этой амнистии.

Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
vdmitriynik
🤣😂🤣😂🤣 Такой законопроект России просто необходим,ведь у нас у каждого есть счета и недвижимость за рубежом! Вьючные животные,когда же уже наворуются? Да ещё и законопроекты проталкивают,чтобы спокойно свои капиталы регистрировать,да ещё и не платить ни копейки в бюджет при этом!!!
14:26
31.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Андрей Филин
не хотите легализовать свой капитал в России, будите доказывать свое право на капитал в международных судах - и как сказал Путин "замучаетесь пыль глотать бугая по судам".
Останетесь с носом, господа ........
13:58
31.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена