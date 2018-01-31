В Госдуму внесли пакет законопроектов о проведении новой амнистии капитала

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Госдуму пакет из трех законопроектов о проведении в 2018-2019 годах амнистии капитала, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году амнистии капитала. Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования "амнистии капитала" в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом в полном объеме сохранив объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года), а также предусмотрев такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа, для декларантов второго этапа.

Что нового

Декларантам, представившим свои декларации в ходе второго этапа декларирования, дается возможность указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но также указать счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Лица, представившие декларацию в ходе первого этапа добровольного декларирования, смогут повторно представить декларацию в ходе второго этапа.

По выбору декларанта декларация может подаваться в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России. Минфин России будет вправе давать разъяснения по порядку заполнения специальной декларации.

Гарантии прежние

Второй законопроект продляет предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта. В частности, освобождает от НДФЛ любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физическое лицо при ее ликвидации КИК, если ликвидация завершена до 1 марта 2019 года. До этой даты продляются и сроки, в течение которых ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом РФ, а также в течение которых в доходы и расходы ликвидируемой КИК не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании.

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и действующей редакцией части третьей статьи 76.1 Уголовного кодекса, на деяния, совершенные до 1 января 2018 года.

Таким образом, на лиц, представивших специальные декларации в ходе второго этапа добровольного декларирования будут распространяться те же гарантии освобождения от ответственности, что и для декларантов первого этапа.

Результаты амнистии капитала, завершившейся в России в 2016 году, оказались не слишком впечатляющими — налогоплательщики подали всего 7,2 тысячи деклараций. Однако Минфин рассчитывает, что объявленная президентом РФ новая амнистия в 2018 году будет более успешной. Сейчас в России есть все условия для возврата капитала, говорил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

Он предполагал, что новая амнистия капитала будет проводиться с марта по декабрь 2018 года. При этом министр подчеркивал, что Минфин будет предлагать практически те же условия, что и для амнистии 2016 года. По его словам, добавляется лишь то, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках будут подпадать под действие этой амнистии.