В Госдуму внесли пакет законопроектов о проведении новой амнистии капитала

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Госдуму пакет из трех законопроектов о проведении в 2018-2019 годах амнистии капитала, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования "амнистии капитала" в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом в полном объеме сохранив объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года), а также предусмотрев такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа, для декларантов второго этапа.
Что нового
По выбору декларанта декларация может подаваться в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России. Минфин России будет вправе давать разъяснения по порядку заполнения специальной декларации.
Гарантии прежние
Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и действующей редакцией части третьей статьи 76.1 Уголовного кодекса, на деяния, совершенные до 1 января 2018 года.
Результаты амнистии капитала, завершившейся в России в 2016 году, оказались не слишком впечатляющими — налогоплательщики подали всего 7,2 тысячи деклараций. Однако Минфин рассчитывает, что объявленная президентом РФ новая амнистия в 2018 году будет более успешной. Сейчас в России есть все условия для возврата капитала, говорил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.
Он предполагал, что новая амнистия капитала будет проводиться с марта по декабрь 2018 года. При этом министр подчеркивал, что Минфин будет предлагать практически те же условия, что и для амнистии 2016 года. По его словам, добавляется лишь то, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках будут подпадать под действие этой амнистии.