Германия разрешила строительство "Северного потока — 2" в своих водах

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" получил разрешение на строительство газопровода в немецких территориальных водах, говорится в сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.

Также была одобрена прокладка сухопутной части газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

"Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности", — отметили в компании.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал это событие "важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта".

В ноябре прошлого года Горное ведомство Штральзунда утвердило работы в районе немецкого континентального шельфа (аналог исключительной экономической зоны). Разрешение на строительство также должно выдать Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает одобрения заявки.

"Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде", — заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

О проекте

Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых — Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов евро. "Газпром" — единственный акционер Nord Stream 2 AG — предоставит еще 4,75 миллиарда евро.