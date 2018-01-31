Эксперты предсказали скорое падение биткоина

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Биткоин может еще упасть по меньшей мере до 7,5 тысячи долларов, но затем возможен рост более чем вдвое, если паника из-за госрегулирования криптовалют сойдет на нет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Сегодня биткоин обрушился на 10 процентов, опустившись ниже 10 тысяч долларов — от декабрьского максимума в 20 тысяч. Инвесторы обеспокоены последними новостями — например, недавно со счетов клиентов японской биржи криптовалют Coincheck украли криптовалюту NEM на 58 миллиардов иен или 527 миллионов долларов. Атака затронула 260 тысяч пользователей.
Помимо этого, с 30 января в Южной Корее вступили в силу новые правила. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, появлялись новости и о планах усиления контроля в Китае — там, как сообщали СМИ, финансовые власти пытаются запретить платежным системам обслуживать криптотрейдеров.
12.8%Конечно, у криптовалют большие перспективы
15.9%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
51.2%Нет, я не доверяю криптовалютам
20.1%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
Экономист-обозреватель Максим Блант оптимистичен. "Те, кто покупал биткоины до середины прошлого года, чтобы заработать на росте, предпочли зафиксировать прибыль, а там посмотреть, что дальше будет. Не думаю, что мы уйдем ниже 7,5-7,6 тысячи долларов. Но покупать имеет смысл уже сейчас: потенциал падения 25 процентов (и к этому надо быть готовым), потенциал роста — более 100 процентов. Это не исключает вероятности падения "в ноль", но она невелика", — предупредил он.
По мнению Дворянкина, рост биткоина может возобновиться, но для этого должен быть хороший стимул на рынке. "Например, Китай даст послабление или в той же Корее все успокоится и можно будет спокойно работать, пусть и по новым правилам", — обнадеживает он.