ФРП профинансирует первое в России производство саморазрушающихся шприцев

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП, создан по инициативе Минпромторга) одобрил заем для предприятия "Кострома-Медико", которое планирует выпускать саморазрушающиеся шприцы, говорится в сообщении ФРП.

"Предприятие "Кострома-Медико" из Костромы планирует выпускать саморазрушающиеся шприцы, оборудованные специальным устройством дезактивации, которое срабатывает после первого применения. Подобные шприцы имеют большое значение для обеспечения безопасности населения и медицинского персонала, поскольку их конструкция предполагает принципиальную невозможность повторного использования", — говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет 400 миллионов рублей, из которых 200 миллионов могут быть предоставлены со стороны ФРП в виде льготного займа. Предприятие после модернизации планирует производить до 150 миллионов шприцев в год. Сейчас в России таких изделий не производится, они импортируются в основном из Китая и Европы, уточняет фонд.

"По стоимости, разработанный костромской компанией шприц будет приближен к цене обычного трехдетального шприца, что в два-три раза дешевле известных импортных аналогов. До 60% продукции компания планирует экспортировать, а средняя доля выручки от экспорта составит за период с 2018 по 2022 год порядка 48% от объема реализации", — также говорится в сообщении.