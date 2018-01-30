В Германии подсчитали убытки от антироссийских санкций

БЕРЛИН, 30 янв — РИА Новости. Убытки из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и РФ с 2014 года превысили 100 миллиардов евро, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, заявил во вторник глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

"Согласно исследованию Кильского университета, убытки от взаимных экономических санкций, введенных в 2014 году, теперь превышают сто миллиардов евро. Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счет экономики ЕС.

Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем", — сказал Бюхеле.

Он добавил, что работающий в России немецкий бизнес ожидает, что "в конечном итоге будут определены дипломатические инициативы по деэскалации конфликта (вокруг Крыма и на востоке Украины — ред)".

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.