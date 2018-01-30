Российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям, заявил Путин

Доверенные лица перед встречей с кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным в Гостином дворе

Доверенные лица перед встречей с кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным в Гостином дворе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Внешние ограничения пытаются использовать для сдерживания развития России, но экономика адаптировалась к этому и перешла к росту, заявил президент РФ Владимир Путин.

Самовыдвиженец Владимир Путин во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

"Плюс еще внешние ограничения, которые пытаются использовать для сдерживания развития России. Мы постоянно об этом сейчас говорим, много, во всяком случае, может быть даже слишком много. Но экономика адаптировалась к этому и перешла к устойчивому росту", — сказал Путин.