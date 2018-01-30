"Дочка" Сбербанка планирует торговать криптовалютой в Швейцарии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбербанк планирует запустить торговые операции с криптовалютой в рамках своей швейцарской "дочки", рассказал журналистам вице-президент банка, руководитель департамента глобальных рынков "Сбербанк КИБ" Андрей Шеметов.
Он отметил, что швейцарское законодательство позволяет торговать криптовалютой. "Мы сейчас готовим полностью инфраструктуру, для того чтобы начинать оказывать сервисы в рамках швейцарской "дочки"… Выстраиваем полностью трейдинговый сетап, для того чтобы можно было как открывать собственную позицию, так и давать клиентские сервисы, то есть покупать и продавать клиентам", — рассказал Шеметов.
Продукт будет доступен только юридическим лицам. "Продукт очень рисковый, волатильность очень большая, поэтому мы не будем предоставлять эти сервисы широкой массе клиентов", — сказал он.
Sberbank (Switzerland) AG — дочерний банк группы Сбербанка, расположенный в Цюрихе. Основные направления деятельности — банковское обслуживание коммерческих организаций и работа на финансовых рынках.