Новые американские санкции коснутся покупателей российских вооружений

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США могут затронуть компании из других стран. По словам представителя Госдепа, под ограничения могут попасть те, кто ведет бизнес с российским оборонным сектором и разведкой.

В Госдепартаменте считают, что новый закон о санкциях станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

"С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — добавил дипломат.

Сообщается, что по данным ведомства, некоторые страны уже отказались от закупок оружия в России на миллиарды долларов.

В Госдепе также рассказали, что программа санкций будет продолжаться, пока Россия не прекратит "провокационные и дестабилизирующие" действия.

"Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации", — отметили в ведомстве.

Представитель Госдепа добавил, что власти США используют санкции, чтобы "оказать давление на Россию". По его словам, Вашингтон озабочен ситуацией на Украине, "вмешательством России во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Владимир Путин обращал внимание на то, что США пытаются повлиять на политические процессы во всем мире, но обвиняют в этом Россию, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.

"Механизм недобросовестной конкуренции"

Доклад Госдепа уже прокомментировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Представитель ведомства Мария Воробьева назвала документ проявлением проводимой Вашингтоном политики "недобросовестной конкуренции".

"С экономической точки зрения это <…> открытое проявление протекционизма со стороны США, противоречащее основным принципам свободной легитимной торговли", — сказала она.

По ее словам, американские санкции не оказали существенного влияния на военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.

Собеседница агентства отметила, что, несмотря на санкции и попытки дискредитировать имидж России, Москва не только продолжила развивать отношения в сфере ВТС с традиционными партнерами, но и приобрела ряд новых, в том числе среди стран, которые являются традиционными заказчиками американского оружия.

С ней согласен сенатор Франц Клинцевич. По его словам, российский ОПК не пострадает от санкций, поскольку он самодостаточен.

"Эти американские санкции – очередная страшилка. Как и все предыдущие, они реально ничего не меняют", — заявил он.

А сенатор Виктор Озеров считает, что санкции США против российского ОПК в случае их введения не повлияют на планы России по поставкам вооружений за рубеж, в том числе С-400 Турции, Саудовской Аравии и Китаю, Су-35 Китаю и Т-90 Ираку и Вьетнаму.