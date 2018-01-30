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Экономика

Новые американские санкции коснутся покупателей российских вооружений

Сюжет:
Санкции в отношении России (6521)
13:1930.01.2018
6702517
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США могут затронуть компании из других стран. По словам представителя Госдепа, под ограничения могут попасть те, кто ведет бизнес с российским оборонным сектором и разведкой.

Здание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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"Помешать и отобрать". Политолог о смысле санкций США
В Госдепартаменте считают, что новый закон о санкциях станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

"С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — добавил дипломат.

Сообщается, что по данным ведомства, некоторые страны уже отказались от закупок оружия в России на миллиарды долларов.

В Госдепе также рассказали, что программа санкций будет продолжаться, пока Россия не прекратит "провокационные и дестабилизирующие" действия.

"Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации", — отметили в ведомстве.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Озеров оценил возможные санкции США против российского ОПК
Представитель Госдепа добавил, что власти США используют санкции, чтобы "оказать давление на Россию". По его словам, Вашингтон озабочен ситуацией на Украине, "вмешательством России во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Владимир Путин обращал внимание на то, что США пытаются повлиять на политические процессы во всем мире, но обвиняют в этом Россию, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.

"Механизм недобросовестной конкуренции"

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Совфеде считают, что ОПК не пострадает из-за санкций США
Доклад Госдепа уже прокомментировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Представитель ведомства Мария Воробьева назвала документ проявлением проводимой Вашингтоном политики "недобросовестной конкуренции".

"С экономической точки зрения это <…> открытое проявление протекционизма со стороны США, противоречащее основным принципам свободной легитимной торговли", — сказала она.

По ее словам, американские санкции не оказали существенного влияния на военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.

Собеседница агентства отметила, что, несмотря на санкции и попытки дискредитировать имидж России, Москва не только продолжила развивать отношения в сфере ВТС с традиционными партнерами, но и приобрела ряд новых, в том числе среди стран, которые являются традиционными заказчиками американского оружия.

С ней согласен сенатор Франц Клинцевич. По его словам, российский ОПК не пострадает от санкций, поскольку он самодостаточен.

"Эти американские санкции – очередная страшилка. Как и все предыдущие, они реально ничего не меняют", — заявил он.

А сенатор Виктор Озеров считает, что санкции США против российского ОПК в случае их введения не повлияют на планы России по поставкам вооружений за рубеж, в том числе С-400 Турции, Саудовской Аравии и Китаю, Су-35 Китаю и Т-90 Ираку и Вьетнаму.

"Россия ни от одного контракта не отказывается", — добавил он.
Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Будущее Страны
В отличии от санкций против олигархов это уже действительно вредит России и тут надо отвечать. Например отказаться от сотрудничества с США по корейскому вопросу.
13:37
30.01.2018
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Александр Веселков
Пришло время искренне пожелать США сгинуть с лица земли. Мысль материальна.
13:51
30.01.2018
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