ВЕНА, 30 янв — РИА Новости. Член правления австрийской OMV Манфред Лайтнер обратился к Еврокомиссии с просьбой уделить внимание позитивным сторонам проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

"Я бы хотел попросить Еврокомиссию обратить внимание на позитивные стороны этого проекта вместо того, чтобы проявлять к нему недоверие", — сказал Лайтнер в ходе выступления на Европейской газовой конференции.

"Этот проект реализуется с участием финансирования пяти европейских компаний, он не субсидируется, управлять проектом будет "Газпром"… он создан для Европы и, мы в этом убеждены, для безопасности европейского энергетического рынка. Значительная часть инвестиций (направляемых на реализацию "Северного потока-2" — ред.) идет на европейский рынок, что, очевидно, способствует росту экономики Европы", — отметил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".