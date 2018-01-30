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Экономика

Россияне привыкли к проблемам в экономике, выяснили социологи

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"Общественные мнения" (304)
11:3530.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПокупатель в супермаркете. Архивное фотоПокупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россияне адаптировались к проблемам в экономике, меньше тревожатся из-за них и отказываются от таких радикальных способов преодоления экономических проблем, как экономия на продуктах питания, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ. 29 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал обеспечить рост зарплат россиян
В декабре "Ромир" провел общероссийский опрос, в рамках которого россиянам были заданы вопросы о восприятии ими текущей экономической ситуации в стране и способах преодоления трудностей. Аналогичные исследования проводились в начале 2015-2016 годов, тогда результаты опросов говорили о пребывании страны в экономическом кризисе.

"В конце же 2017 года восприятие россиянами экономической ситуации в стране значительно изменилось, причем в лучшую сторону. По состоянию на конец прошлого года о своих ощущениях, что страна пребывает в кризисе, заявили 40% респондентов, тогда как в начале 2016 года таких ответов насчитывалось 71%", — отмечается в исследовании.

Президент РФ Владимир Путин. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Четверть россиян стала больше доверять Путину, показал опрос
Одновременно в два раза, до 46% с 23%, увеличилась доля россиян, которые считают, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера. Доля тех, кто считает, что в экономике России проблем нет, выросла до 7% с 2%. Затруднились с ответом 2% (в 2016 году — 4%).

"То есть, с одной стороны, общее число наших соотечественников, которые признают наличие экономических проблем, сократилось незначительно — с 94% в начале 2016 года до 86% к концу 2017 года. Однако градус тревожности по поводу состоянии экономики в стране значительно понизился. То есть можно говорить о том, что, по ощущениям россиян, национальная экономика потихоньку начинает восстанавливаться", — поясняет "Ромир".

Проявления кризиса и способы их преодоления

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ. 29 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин назвал экономические итоги результатом труда россиян
В ходе опроса у россиян также спрашивали, в чем выражается кризис в экономике лично для них. Большинство россиян (80%) пожаловались на рост цен на большинство товаров и услуг (год назад — 79%). "Чаще, чем в среднем по выборке, на подорожание товаров и услуг жаловались респонденты старше 60 лет, россияне с низким доходом, жители мегаполисов", — отмечает холдинг.

Однако второе по популярности в прошлые годы проявление кризиса — ослабление рубля — в этот раз выбрали только 30% респондентов (52% — в предыдущем опросе). "Можно предположить, что россияне свыклись с новым курсом валют. Несколько чаще о падении курса рубля относительно валют продолжают говорить только высокодоходники и жители городов-миллионников", — говорится в исследовании.

Кроме того, продолжает "Ромир", в стране постепенно теряют остроту проблемы на рынке труда: если в 2016 году на сокращение персонала и рост безработицы жаловались 34% россиян, а на сокращение зарплат — 35%, то в 2017 году эти ответы выбрали 23% и 21% респондентов соответственно. В то же время до 24% с 21% выросла доля россиян, отмечающих напряженную международную обстановку.

Наконец, последний вопрос касался действий, которые россияне предпринимают для преодоления экономических трудностей. "Ромир" указывает, что полученные ответы показали, что в целом принципы выживания в тяжелые кризисные времена постепенно смягчаются.

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"Если в начале 2016 года среди первоочередных мер по преодолению кризиса россияне указывали перераспределение расходов в пользу еды и самого необходимого (39%) и даже грозились сократить расходы на питание и первоочередные товары (27%), то сегодня доля таких ответов сократилась соответственно до 33% и 15%", — указывается в исследовании.

Вместе с тем выросла доля россиян, которые готовы сократить расходы на отдых и развлечения (до 31% с 28%), готовы отказаться от дорогостоящих покупок (до 26% с 22%) или дорогостоящего лечения и образования (до 16% с 11%). Однако доля тех, кто готов из-за кризиса найти дополнительный заработок, сократилась до 20% с 25% годом ранее.

"Почти вдвое (с 7% до 13%) с 2016 года увеличилась доля россиян, которые заявляют, что экономические проблемы в стране их лично никак не затронули", — добавляет "Ромир". Во всероссийском опросе в декабре 2017 года приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет старше, которые проживают в городах и сельской местности во всех федеральных округах.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
pervolinen
то есть можно ещё и ещё раз залезть в карман населению?
12:05
30.01.2018
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quake1211
да порго бедности 20000, в некоторых странах местные жители и за 150000 спины гнуть не хотят, а мы ещё гастарбайтеров кормим
12:04
30.01.2018
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