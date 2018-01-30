СМИ узнали об ужесточении правил интернет-торговли в России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект о регулировании конкуренции в условиях цифровизации, который, в частности, ужесточит требования к торговым платформам в интернете, пишет газета "Коммерсант".
23.6%Российских и стран СНГ
32.2%Азиатских
6.0%Европейских
3.9%Американских
1.1%Других
33.2%Я ничего не покупаю в интернете
Так, предлагается ввести понятие "сетевого эффекта". Он заключается в получении преимуществ от числа пользователей торговой платформы, в том числе за счет сбора и обработки данных. Благодаря ему площадку могут признать доминирующей, даже если владеющая ей компания занимает меньше 35% товарного рынка.
Документ также предлагает расширить полномочия ФАС: если компания не будет исполнять предписаний службы, та сможет потребовать в суде запретить оборот товаров этой компании. Предполагается, что в случае с иностранными компаниями ФАС также сможет разрешить использовать в России их интеллектуальную собственность без согласия компании "на условиях, определенных антимонопольным органом".
Предложения ФАС означают, что, например, "Яндекс.Маркет" может быть признан доминирующим игроком, считает собеседник газеты на рынке онлайн-ритейла. Представители AliExpress и "Яндекс.Маркета" не ответили на запросы издания, другие участники рынка считают, что предложения ФАС избыточны.