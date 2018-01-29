Путин отметил рост в промышленности и сельском хозяйстве

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что период рецессии в экономике пройден, в промышленности и агропромышленном комплексе наблюдается рост, который нужно закрепить, при этом необходимо вывести экономику РФ на траекторию роста и обеспечить рост реальных доходов населения.

"Сегодня период рецессии у нас пройден. По ряду отраслей, в том числе в промышленности, в сельском хозяйстве, наблюдается рост. И перед нами стоит общая задача обеспечивать его долгосрочный, устойчивый характер, в целом вывести экономику на позитивную траекторию (роста — ред.). И что принципиально, важно обеспечить рост реальных доходов граждан", — сказал Путин в ходе выступления перед подписанием генерального соглашения между правительством РФ, профсоюзом и работодателями на 2018-2020 годы.