Минэнерго и Минпромторг перекладывали свою работу на иностранные компании

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские министерства передавали иностранным компаниям разработку энергетических проектов правительства, сообщает Счетная палата.

Аудитор Максим Рохмистров, выступавший с докладом по итогам проверки обоснованности и эффективности госзакупок, заявил, что такой подход не соответствует национальным интересам России.

Чаще всего полномочия передавали Минпромторг и Минэнерго.

Счетная палата также выяснила, что госорганы периодически закупают работы и услуги, которые должны выполнять сами. За 2,5 года ведомство выявило более 1,5 тысячи таких случаев. Расходы составили 8,6 миллиарда рублей. Из них восемь миллиардов рублей приходятся на федеральный уровень, остальное — на региональный и муниципальный.

Кроме того, полномочия передавали и при утверждении госзаданий подведомственных учреждений. На федеральном уровне объем таких субсидий составил более 5,7 миллиарда рублей. Например, Роспатент передал подведомственному учреждению ФИПС выполнение своих функций по оказанию практически всех госуслуг.