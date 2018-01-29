Дефицит бюджета Крыма вырастет

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Парламент Крыма согласовал рост дефицита бюджета на 2018 год, увеличив расходную часть на 687 миллионов рублей, средства направят в уставной капитал ГУП "Черноморнефтегаз", для выплат вкладчикам украинских банков и поступлений в дорожный фонд.
"Слушается законопроект об изменениях параметра бюджета… увеличение дефицита бюджета республики Крым на 687 миллионов рублей", — сказал в ходе заседания спикер госсовета Владимир Константинов.
Законопроект принят депутатами единогласно.
Таким образом, дефицит бюджета Крыма на 2018 года решением парламента увеличен до 3,187 миллиарда рублей. Ранее принятый дефицит бюджета Крыма на 2018 год составлял 2,5 миллиарда рублей. Власти планируют покрыть дефицит на счет продажи трех санаториев на побережье, сказала РИА Новости министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>