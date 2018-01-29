Дефицит бюджета Крыма вырастет

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Парламент Крыма согласовал рост дефицита бюджета на 2018 год, увеличив расходную часть на 687 миллионов рублей, средства направят в уставной капитал ГУП "Черноморнефтегаз", для выплат вкладчикам украинских банков и поступлений в дорожный фонд.

Законопроект об изменении расходной части бюджета на 2018 год и увеличении дефицита бюджета был внесен главой республики. Ранее депутаты согласовали увеличение расходной части бюджета на 255 миллионов рублей, которые будут направлены на выплаты пособий на рождение первого ребенка.

"Слушается законопроект об изменениях параметра бюджета… увеличение дефицита бюджета республики Крым на 687 миллионов рублей", — сказал в ходе заседания спикер госсовета Владимир Константинов.

Указанные 687 миллионов рублей увеличат расходную часть республиканского бюджета, сказал Константинов, они являются остатками собственных средств на 1 января 2018 года. По предложению правительства республики, эти средства планируется распределить на увеличение уставного капитала ГУП "Черноморнефтегаз" (487,7 миллиона рублей), возврат денег вкладчикам (более 18 миллионов рублей), поступления в дорожный фонд (181,2 миллиона рублей).

Законопроект принят депутатами единогласно.

Таким образом, дефицит бюджета Крыма на 2018 года решением парламента увеличен до 3,187 миллиарда рублей. Ранее принятый дефицит бюджета Крыма на 2018 год составлял 2,5 миллиарда рублей. Власти планируют покрыть дефицит на счет продажи трех санаториев на побережье, сказала РИА Новости министр финансов Крыма Ирина Кивико.

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