Немецкий банк предупредил владельцев криптовалют о рисках обанкротиться

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Немецкий банк Deutsche Bank не советует вкладывать средства в криптовалюты, сказал в интервью агентству Блумберг глава инвестиционного отдела подразделения по управлению частным капиталом Deutsche Bank Маркус Мюллер (Markus Mueller).

Вы бы стали покупать крипторубли? Конечно, у криптовалют большие перспективы

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15.8% Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)

51.6% Нет, я не доверяю криптовалютам

20.2% Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся Все опросы Голосовать

"Мы не рекомендуем делать это. Это только для тех, кто инвестирует спекулятивно. Существует реальный риск полной потери вложенных денег", — сказал Мюллер. Среди рисков, связанных с криптовалютами, банк выделяет высокую волатильность, возможность манипуляции ценами, потерю или кражу данных.

Эксперт полагает, что для того, чтобы криптовалюты превратились в настоящий актив в будущем, необходимо усилить регулирование в данной сфере, увеличить безопасность и прозрачность сделок с ними.

eutsche Bank не первая финансовая организация, предупреждающая о высоком риске, связанном с криптовалютами. Так, на прошлой неделе представитель швейцарского банка UBS заявил, что кредитная организация не будет заниматься торговыми операциями с биткоином или предлагать криптовалюту розничным клиентам, поскольку усиление регулирования в этой сфере может привести к серьезному падению стоимости данного инструмента. Тогда же главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой — предотвратить риски.

В понедельник днем биткоин, цена которого еще в середине декабря была выше 20 тысяч долларов, торгуется в районе 11 тысяч долларов.