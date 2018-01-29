Товарооборот России и Польши в 2017 году вырос примерно на 25%

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Объем взаимного товарооборота России и Польши в 2017 году увеличился на четверть, российский экспорт приблизился к 11 миллиардам долларов, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов.

По итогам 2016 года товарооборот двух стран, по данным ФТС, составил 13,057 миллиарда долларов, на российский экспорт пришлось 9,099 миллиарда долларов.

"Объем взаимного товарооборота в 2015 году достиг десятилетнего минимума, а в минувшем году вырос примерно на четверть. Окончательные данные еще нужно подождать, но уже сейчас можно сказать, что российский экспорт приблизится к 11 миллиардам долларов", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на три четверти рост товарооборота был обеспечен ростом цен на энергоносители, в то время как физический объем российских поставок нефти и природного газа, на которые приходится около 70% экспорта в Польшу, даже несколько снизился. Одновременно вырос как физический объем, так и стоимость поставок российского угля, нефтепродуктов, химических товаров.

Такими же темпами в прошедшем году рос и польский экспорт, который, впрочем, в два с лишним раза меньше объема встречных российских поставок. Его основу – около 65% – составляет продукция машиностроения и химической промышленности. От некогда мощного потока польского продовольствия в силу известных причин остались кондитерские изделия, соки, переработанные овощи, рассказал российский торгпред.

При этом он отметил, что по сравнению со своими максимальными значениями, достигнутыми в 2011-2013 годах, объем российско-польского товарооборота в прошедшем году был ниже приблизительно на 40%.

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