МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доходы Москвы за 2017 год выросли на 13%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью газете "Коммерсант".

"Если коротко, то доходы выросли на 13% и перевалили за 2 триллиона рублей. Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все предыдущие годы инвестиции не падали, и это накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику", — заявил он.

Также он отметил, что бюджет 2017 года исполнен без дефицита, пояснив, что он может носить технический характер. Кроме того, Собянин подчеркнул, что важнее говорить не о дефиците, а о долгах города перед кредиторами, которые за последние семь лет сократились почти в 10 раз.

"В 2010 году долги Москвы составляли около 300 миллиардов рублей. На 1 января 2018 года они составили 34 миллиарда рублей. Для такого бюджета это ничто. Мы бы и с ними рассчитались, но обязательства выстроены так, что мы досрочно не могли их гасить", — пояснил Собянин.