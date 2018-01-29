МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из России находится у терминала американского порта в Бостоне, передает агентство Bloomberg.

Представитель Береговой охраны США подтвердили РИА Новости информацию о прибытии танкера. "Я могу подтвердить, что танкер прибыл и находится у терминала. Он прибыл нынешним утром. Насколько мне известно, никаких проблем нет", — сказал собеседник агентства.

В начале января СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно должно было прибыть в пункт назначения 20 января, однако 19 января, развернуло курс на испанский порт Альхесирас (Algeciras). Компания Engie, владеющая танкером, позднее объяснила изменение траектории непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.

Второй танкер с российским газом

Второй танкер со сжиженным природным газом из России — Provalys — готовится к отправке в США. В пункт назначения, по данным агентства Bloomberg , он должен прибыть примерно к 15 февраля.

Судно заберет из французского Дюнкерка газ, который ранее прибыл из России. Танкер доставит топливо в Новую Англию (северо-восток США), испытывающую потребность в газе из-за недостаточных поставок сланцевого топлива из других частей США в сезон пикового спроса.

По данным СМИ, США закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья связан с погодными условиями.

"Эйфории нет"

Россия не испытывает эйфории по поводу поставки первой партии сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в США, так как рынок СПГ является глобальным, сообщил ранее министр энергетики России Александр Новак на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Эйфории или каких-то особых чувств, что российский газ сегодня должен быть поставлен в Бостон, нет… Это же не российский газ, российский газ был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей российского газа. Это говорит о том, что рынок СПГ глобальный", — сказал Новак.