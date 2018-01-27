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Экономика

Вводить налоги на майнинг криптовалют бессмысленно, заявил глава РАКИБ

14:0327.01.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фотоМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вводить налоги на майнинг криптовалют бессмысленно, это было бы схоже с налогообложением интернета, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Неточная слежка: эксперты раскритиковали идею отслеживания майнеров
"Потому что пытаться обложить налогом майнинг — это то же самое, что налогообложить интернет, в целом сеть. Задача майнеров — поддержка работоспособности блокчейн-сети. То, что они в рамках поддержки работоспособности зарабатывают некоторые награждения, на первичном этапе в качестве валют, которые они генерируют, не несет экономической составляющей, при этом же не возникает никакой экономической основы в фиатных валютах (валюты, стоимость которых гарантируется государством — ред.). Они получают некий набор математических чисел", — сказал он РИА Новости в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

По его словам, облагать налогом можно лишь конвертацию криптовалют в фиатные средства. "По какому налогу, правда, неизвестно. Белоруссия, например, сказала, что она налогооблагать вообще не будет, потому что она понимает, что присутствуют искусственные выгоды для государства, начиная от рабочих мест, квалифицированных кадров, которые не вытекают, а расширяются", — отметил Припачкин.

"Эта идея обкладывать налогом майнинг не приветствуется ни сообществом, ни здравым смыслом", — добавил он.

Здание Министерства финансов РФ. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минфин дал юридическое определение криптовалюты
В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на концепцию регулирования майнинга от Минкомсвязи РФ сообщила, что ведомство планирует разрешить майнинг гражданам и компаниям, а также предоставить майнерам квоты на электроэнергию и специальный тариф, при этом выявлять их будут по счетам за электричество.

Предполагается, что появится специальная система обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика, — чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС — не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. Концепция пока не принята — до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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AngEL Dark
т.е., если я ПЕРЕПРОДАЮ в подъезде трафик за "0,5л/мес", то я не "зарабатываю на соседях", а "поддерживаю работоспособность сети" -- гениально!
15:33
27.01.2018
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natasha.alimova
Ничего не надо облагать,т.к.-это самовыживающая система, естественная альтернатива денежного обращения(которое замедляет прогресс в экономике),ведет к прогрессу.
15:04
27.01.2018
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