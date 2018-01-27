Президент Туркмении назвал прошедший год успешным для экономики страны

АШХАБАД, 27 янв — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил 2017 год успешным для экономики страны, отметив, что рост ВВП Туркменистана составил 6,5%, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Выступая на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2017 года, глава государства сказал, что проводимая в Туркменистане внутренняя политика дает хорошие результаты.

"Прошедший год мы завершили большими успехами в развитии экономики. Рост ВВП составил 6,5%", — заявил туркменский лидер.

Он также подчеркнул, что "за отчетный период объемы экспортируемой за рубеж продукции увеличились на 6,6%, в установленных пределах остался уровень инфляции, и в то же время возросли размеры заработной платы".

Говоря о планах на 2018 год, Бердымухамедов подчеркнул, что для сохранения высоких темпов ВВП необходимо переходить к рыночным отношениям и более интенсивно развивать негосударственные сферы экономики.

Глава государства высказался за поддержку предпринимательства, инновационных начинаний и технологий, создание совместных предприятий и акционерных обществ, продолжение реформирования финансово-банковской системы, а также создание фондовой биржи и рынка ценных бумаг.

Туркмения по запасам природного газа занимает четвертое место в мире, после России, Ирана и Катара. Как и все нефтегазовые страны, Туркменистан в настоящее время испытывает определенные экономические трудности в связи с падением цен на энергоносители на мировом рынке.