Аксаков рассказал о доработке проекта Минфина о цифровых активах

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Законопроект Минфина РФ о цифровых активах обсуждается и дорабатывается с учетом комментариев рынка и юристов, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

"Оба законопроекта Минфина достаточно высокой степени проработки, но, естественно, требуется дискуссия, и необходимо выслушать мнения рынка и юристов, чтобы определиться с качеством документа. Понятно, что совершенству нет предела, но можно его еще доработать", — сообщил он в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

"Скажем, по определению смарт-контрактов уже поступил сигнал, смарт-контракт не только с блокчейн связан. Та формулировка, которая прописана в проекте закона о цифровых активах, она сужает понятие, она прописана только применительно блокчейн, хотя смарт-контракт не только в распределенных реестрах используется. Они (смарт-контракты — ред.) могут использоваться и в идее marketplace, например. Такие моменты требуют дополнительной дискуссии для уточнения формулировки и решения вопросов с регулированием, потому что есть реакция, что слишком пытаются зарегулировать процесс", — отметил он.

По словам Аксакова, процесс обсуждения законопроектов уже идет. "По законопроектам мы делаем столбики: слева — что предлагается (в законопроекте — ред.), а справа — комментарий, что подкорректировать или оставить", — рассказал он.

Глава думского комитета по финрынку добавил, что занимает сторону Минфина в споре ведомства и Центробанка о необходимости разрешить конвертацию криптовалют в фиатные средства не только в рамках ICO. "Я на стороне Минфина. Я считаю, что обращения действительно существуют. Надо просто ввести это в правовое пространство и защитить наших инвесторов и граждан от возможных и существующих рисков и минимизировать их потери", — сообщил он.