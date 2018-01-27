ДАВОС, 27 янв — РИА Новости. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) планирует в течение ближайших шести месяцев объявить о строительстве первой коммерческой установки, рассказал РИА Новости гендиректор компании Дирк Алборн.

"Мы готовы построить первую версию установки. Мы надеемся объявить о первом коммерческом проекте в течение ближайших шести месяцев. После этого потребуется примерно 3 года на строительство", — сказал Алборн в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он уточнил, что HTT с партнерами провела тестирование установки, сейчас строит центр R&D в Тулузе.

"Сейчас мы ведем переговоры с правительствами нескольких стран, довольно плотно работаем с ОАЭ, Индией, Южной Кореей, Чехией и Словакией. Мы обсуждали инициативу "Один пояс, один путь" с Китаем. Отправлять грузы из Азии в Европу, конечно, через Россию — это потрясающе", — сообщил он.

"Нашим консультантом по привлечению средств является JP Morgan, американские, европейские и китайские фонды", — добавил Алборн.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.