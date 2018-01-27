Hyperloop Transportation ведет переговоры с инвесторами из России

ДАВОС, 27 янв — РИА Новости. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ведет переговоры с несколькими инвесторами из России о возможности вложиться в проект, рассказал РИА Новости гендиректор компании Дирк Алборн.
По словам Алборна, Дальний Восток также имеет потенциал для строительства установки. "Это удачный регион с точки зрения соединения городов и логистики", — пояснил он.
"Мы ведем переговоры с несколькими инвесторами из России", — заявил он.
Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.