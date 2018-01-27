Hyperloop Transportation ведет переговоры с инвесторами из России

ДАВОС, 27 янв — РИА Новости. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ведет переговоры с несколькими инвесторами из России о возможности вложиться в проект, рассказал РИА Новости гендиректор компании Дирк Алборн.

"Наша технология идеально подходит для России, для больших расстояний. Связь между городами, например, Москвой и Санкт-Петербургом или даже Татарстаном, может сильно изменить жизнь страны. В Москве люди проводят много времени в пробках, все хотя быть в центре. В Москве много делается для того, чтобы создать города-сателлиты. Сколково — это один из примеров. У Hyperloop есть возможность соединить город с сателлитами и сократить время в пути до нескольких минут", — сказал Алборн в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Алборна, Дальний Восток также имеет потенциал для строительства установки. "Это удачный регион с точки зрения соединения городов и логистики", — пояснил он.

Алборн также рассказал, что несколько месяцев назад встречался с представителями правительства Татарстана.

"Мы ведем переговоры с несколькими инвесторами из России", — заявил он.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.