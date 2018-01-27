В Британии рассказали о перспективах пребывания граждан ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 27 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство подтвердило намерение не вводить ограничения на право пребывания и работы граждан ЕС в Великобритании во время двухлетнего переходного периода после Brexit. Соответствующее открытое письмо представителям бизнеса, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, подписали глава минфина Соединенного Королевства Филип Хаммонд, министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис и министр по вопросам бизнеса Грег Кларк.

"У граждан ЕС сохранится возможность приезжать, жить и работать в Великобритании – не будет никаких преград, заставляющих прекращать работу. Премьер-министр заявляла, что мы представим схему регистрации для новоприбывших (граждан ЕС) в рамках подготовки к введению новой миграционной системы, однако это не создаст сложностей для бизнеса во время переходного периода", — говорится в письме.

Предполагается, что после формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.