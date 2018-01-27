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Экономика

Размер имеет значение: как закончилась эра планшетов

08:0027.01.2018
(обновлено: 08:19 27.01.2018)
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© Depositphotos / georgejmclittleКоллекция смартфонов и планшетовКоллекция смартфонов и планшетов
© Depositphotos / georgejmclittle

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Планшетная лихорадка, охватившая весь мир, близка к завершению. Устройства, которым пророчили роль "убийц" ноутбуков все больше пылятся на полках магазинов и валяются без дела дома у их владельцев. В России, как и во всем мире, рынок планшетов падает уже четвертый год подряд. Их стремительно вытесняют смартфоны с большой диагональю экрана. Окончательно добить планшеты способны гибриды — ноутбуки-трансформеры с полноценной клавиатурой. Масла в огонь подливают и вездесущие китайцы. Как начинался планшетный бум, почему сверхпопулярные гаджеты превратились в аутсайдеров и к чему приведет трансформация мобильного рынка — в материале РИА Новости.

Пользователь со смартфоном iPhone 4
© AFP 2018 / Toru Yamanaka
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iPad выходит на сцену

Расцвет планшетных компьютеров пришелся на начало десятых годов. iPhone совершил на мобильном рынке революцию, отрасль наблюдала триумф Apple и растерянность ее конкурентов. Спустя несколько лет корпорация нанесла прицельный удар и по рынку ПК. Первый iPad Стив Джобс представил в январе 2010 года, в ноябре продажи устройств стартовали и в России. Наблюдатели констатировали: пришла так называемая посткомпьютерная эпоха.

© AFP 2018 / Ryan Anson Председатель правления компании Apple Стив Джобс демонстрирует iPad. Сан-Франциско, 27 января 2010
© AFP 2018 / Ryan Anson
Председатель правления компании Apple Стив Джобс демонстрирует iPad. Сан-Франциско, 27 января 2010

Несмотря на усилия производителей, ноутбуки оставались слишком громоздкими и не очень подходили для того, чтобы серфить в интернете на ходу, не говоря уже об играх и мультимедиа: аппаратной начинки нетбуков хватало, только чтобы открыть поисковик и текстовый редактор.

Телефоны же того времени были слишком малы — диагональ экранов обычно не превышала 3,5 дюймов. Планшеты, превосходящие неуклюжие смартфоны и в качестве картинки, и в производительности, воспринимались пользователями как настоящее открытие.

Планшетная лихорадка

Простые и понятные устройства настолько зацепили потребителей, что вышли абсолютными победителями в битве за кошельки. В 2012-м продажи планшетов подскочили сразу на 50%. В тот год в мире было продано почти 28 миллионов "таблеток". В планшетную гонку включились практически все крупные производители: Samsung, Lenovo, Microsoft. Руку на пульсе держали и китайцы — Huawei, Irbis, Prestio, Digma.

Мессенджер WhatsApp
© AP Photo / Patrick Sison
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Apple снимала сливки: более половины всех продаж пришлось именно на продукцию американской корпорации. Линейку пополнил iPad Mini с диагональю экрана 7,9 дюймов. А вскоре вторым популярным стандартом рынка tablet-компьютеров стали семидюймовые планшеты.

Планшетная лихорадка привела к тому, что их, в общем-то, делали все кому не лень — от тяжеловеса рынка ПК Dell до производителя магнитных лент Maxell.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанк"Маска" в виде страницы в социальной сети позволяет подросткам выставить себя в наиболее выгодном свете перед сверстниками
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Маска" в виде страницы в социальной сети позволяет подросткам выставить себя в наиболее выгодном свете перед сверстниками

Фаблеты атакуют 

Впрочем, не стояли на месте и смартфоны. Их производительность росла, прибавляя в количестве и частоте ядер. Экраны становились ярче, цветопередача качественнее, но главное — они увеличивались.

Уже к 2015 году первые фаблеты (phablet от phone — телефон и tablet — планшет), как назвали смартфоны с большим экраном, могли похвастаться диагональю в пять дюймов. Сейчас к фаблетам относят смартфоны с 5,5-6,9 дюймовыми дисплеями.

На фоне этих монстров планшеты выглядели скорее дублирующим устройством, и в 2015-м впервые столкнулись с резким спадом продаж. С тех пор спрос на планшеты только падал. По сравнению с пиковым 2014 годом продажи в штучном выражении рухнули в три раза.

Потребители задумались: а зачем покупать планшет, если есть телефон с 5,5- или 6-дюймовым дисплеем? Разница невелика, и носить с собой второе устройство нет никакого смысла. Как и тратить 500-600 долларов на второй гаджет — ведь смартфон выполняет все те же функции.

© AP Photo / Lee Jin-manДемонстрация моделей Samsung Electronics Galaxy S8 и S8 + в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Демонстрация моделей Samsung Electronics Galaxy S8 и S8 + в Сеуле, Южная Корея

Резкий спад

Интерес к большим телефонам обернулся ростом продаж — во всем мире на три процента по итогам 2017 года, и драйвером выступили именно фаблеты.

"Популярность смартфонов с более крупными дисплеями побудила потребителей покупать более дорогие устройства", — констатировала исследовательская компания GfK.

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Планшеты, стремительно теряющие популярность, наоборот, существенно, подешевели. На заре планшетного бума "таблетка" стоила в среднем 20 тысяч рублей, сейчас вдвое меньше — девять тысяч рублей.

Если среднестатистические телефоны укрупнились, чтобы справляться с мультимедийным контентом, то ноутбуки прибавили в производительности и стали легче.

То, что "таблетки" все-таки уступают ноутбукам, показал проведенный в 2016 году опрос Delloite. Аналитики предложили 30 тысячам респондентов выбрать наиболее подходящие типы устройств для 15 различных видов деятельности — от просмотра телевидения до видеочатов и покупок в интернете. Результаты удивили: планшет не оказался предпочтительным устройство ни в одной из категорий.

© Fotolia / Grigorita KoКотенок смотрит в планшет
© Fotolia / Grigorita Ko
Котенок смотрит в планшет

Китайская угроза и гибриды

Есть и другая причина, по которой планшеты отходят на второй план: интерес к сегменту теряют производители. Дело здесь не только в снижении продаж, но и в "китайской угрозе". Более 50% продаж этой техники сейчас приходится на нижний ценовой сегмент — от трех тысяч до восьми тысяч рублей, и китайцы тут абсолютные лидеры. Именитым производителям конкурировать с ними экономически нецелесообразно.

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Планшеты изначально позиционировались как "компьютер на ходу". Но, как не крути, у планшета нет полноценной клавиатуры. Производители решили эту проблему при помощи так называемых ноутбуков-трансформеров со съемной клавиатурой и экраном-планшетом с сенсорным управлением.

Означает ли все это, что планшету вскоре придет конец? Скептики не исключают, что через несколько лет он встанет в один ряд с давно "мертвыми" навигаторами и электронными книгами. Так это или нет, ясно одно: эти устройства уже никогда не будут массовыми. Их ждет судьба нишевого продукта. Например, популярной игровой платформы для детей и развлекательного девайса в путешествиях. 

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