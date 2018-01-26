Россия и ЕС продолжат диалог по свинине без новых исков, заявил Орешкин

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Россия провела консультации с Евросоюзом по свинине и продолжит диалог, новых взаимных исков в рамках ВТО по этой теме не будет, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.
В начале января стало известно, что Евросоюз попросил ВТО предоставить ему право приостановить уступки для РФ в размере 1,39 миллиарда евро в год и потребовал созвать панель арбитров для рассмотрения этого вопроса. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости поставок в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год. Запрет был введен в начале 2014 года из-за АЧС и был снят в декабре 2017 года по требованию ВТО. Вместе с тем поставки по-прежнему невозможны из-за действия продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции ЕС.
"Мы с Евросоюзом будем продолжать работать и постепенно будем ставить вопрос о доступе российской продукции на рынки Евросоюза. Здесь, мы считаем, тоже не все чисто с европейской стороны. Если мы говорим о свободной торговле, то это должна быть свободная торговля во всех направлениях", — подчеркнул Орешкин.