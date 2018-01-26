Трамп заявил, что сейчас лучшее время для инвестиций в США

ДАВОС (Швейцария), 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что сейчас лучшее время для инвестиций в США.
"Я здесь сегодня, чтобы представить интересы американского народа, и подтвердить дружбу и партнерство Америки, чтобы построить лучший мир", — начал Трамп свое выступление.
По его словам, "после лет стагнации США снова испытывают сильный экономический рост", "уверенность покупателей и бизнеса самая высокая за долгое время".
Американский лидер сообщил, что "мир наблюдает восстановление сильной и процветающей Америки".
"Не было лучших времен, чтобы нанимать, строить, инвестировать и расти в США, Америка открыта для бизнеса и мы конкурентоспособные снова", — подчеркнул Трамп.