Трамп заявил, что готов к двусторонним сделкам со странами ТТП

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. США открыты к двусторонним переговорам по торговым сделкам со всеми странами, включая страны Транстихоокеанского партнерства (ТТП), заявил президент США Дональд Трамп на международном экономическом форуме в Давосе.
Ранее на экономическом форуме в Давосе премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что 11 государств достигли в Токио договоренностей о продолжении работы над построением видоизмененного варианта Транстихоокеанского партнерства.
"Партнёры работают над тем, чтобы подписать это соглашение в начале марта", — сказал он.
В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Китай не является участником соглашения, и многие эксперты отмечали, что ТТП направлен против Пекина.