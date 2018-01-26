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Экономика

Французский бизнес готов инвестировать в Смоленскую область

16:2226.01.2018
(обновлено: 16:26 26.01.2018)
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© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Алексей Островский на встрече с учредителем французского холдинга DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT Гийомом ДеонтомГубернатор Алексей Островский на встрече с учредителем французского холдинга DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT Гийомом Деонтом
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области

СМОЛЕНСК, 26 янв — РИА Новости. Возможность реализации инвестиционного проекта по производству льноуборочной техники обсудили представители администрации Смоленской области и французского холдинга DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT, специализирующегося на выпуске самоходной льноуборочной техники нового поколения, использование которой позволяет существенно повысить производительность труда и улучшить качество продукции, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

"Мы активно занимаемся развитием льноводства и, отдавая дань традициям, рассчитываем вернуть Смоленщине первое место в стране по сбору льноволокна. Сегодня у нас для этого есть все предпосылки. Поэтому техника, которую вы планируете производить, нужна, в первую очередь, именно в Смоленской области", — сказал губернатор области Алексей Островский, обращаясь к французским представителям.

При этом он отметил, что на сегодняшний день область занимает второе место по объему валового сбора льноволокна среди 18 регионов России, специализирующихся на возделывании льна.

В свою очередь, учредитель компании DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT Гийом Деонт сказал, что цель его поездки в Россию — создать совместное с российскими партнерами производство и осуществлять сборку выпускаемой компанией льноуборочной техники, внедряя при этом технологию раздельной уборки льна не только на территории Смоленской области, но и по всей стране.

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиУборка льна в Смоленской области
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Уборка льна в Смоленской области

"Мы сотрудничаем с российскими предприятиями на протяжении вот уже десяти лет. Говоря о потенциальных партнерах, хочу отметить, что нам важен их опыт работы в сборке сельскохозяйственной техники и готовность инвестировать вместе с нами в развитие площадки. Поэтому мы заинтересованы в долгосрочных контактах", — сказал Деонт, слова которого цитирует пресс-служба администрации Смоленской области.

Женьшень
© Flickr / hubertk
Женьшень начнут выращивать на Смоленщине
Кроме того, представители французского холдинга выразили намерение установить партнерские отношения с расположенным в смоленской АО "Авангард", которое является одним из ведущих предприятий России по производству крупногабаритных изделий из композиционных материалов и пластмасс.

"Наша компания специализируется, в том числе, на использовании льна в качестве сырья для композитных материалов. При этом, мы работаем по особой технологии и являемся лидерами в Европе по данному направлению. Если нам удастся достичь всех необходимых договоренностей и начать работу, то получаемое льноволокно можно будет использовать и экспортировать как композитный материал, пользующийся большим спросом на мировом рынке", — сказал Деонт.

По данным пресс-службы, представители АО "Авангард" проявили заинтересованность во взаимодействии по работе с биокомпозитами и планируют заключить соглашение о сотрудничестве с французским холдингом.

Куски говядины. Архивное фото
© Flickr / Isriya Paireepairit
Смоленские аграрии увеличили производство мяса
Глава региона напомнил, что в Смоленской области был создан кластер по производству высококачественной продукции из льна и сегодня регион является единственным субъектом Российской Федерации, получившим поддержку правительства по этому.

В свою очередь, Деонт заявил о готовности холдинга стать участником кластера и содействовать его развитию. Он также выступил с инициативой подписания соглашений о сотрудничестве с российскими компаниями, на площадках которых будет осуществляться сборка техники, во время проведения очередного Петербургского международного экономического форума.

Глава региона заверил инвесторов в готовности сделать все возможное для становления их бизнеса и локализации производства на территории Смоленской области. Он поручил руководителям профильных департаментов оказать всестороннее содействие холдингу в установлении контактов со смоленскими производителями сельхозтехники.

"Я желаю, чтобы развитие вашего бизнеса в Российской Федерации и, в частности, на Смоленщине было успешным, и чтобы мы как можно быстрее смогли выйти на конкретные практические результаты", — сказал Островский.

Развитие льняного комплекса Смоленщины

Представитель пресс-службы администрации сообщил, что в рамках дальнейшего развития льняного комплекса области в текущем году в регионе планируется создать селекционно-семеноводческий центр по производству семян льна-долгунца на базе ООО "Извеково" Новодугинского района. По его словам, это позволит увеличить объемы производства оригинальных и элитных семян льна-долгунца в регионе со ста тонн до тысячи тонн, то есть не менее чем в десять раз.

Производство льна. Архивное фото
© РИА Новости /  Алексей Филиппов
Островский: Смоленщина может стать лидером мирового рынка льна
На базе Смоленской сельхозакадемии будет организовано обучение фермеров, руководителей и специалистов агрономических служб сельскохозяйственных организаций по технологическим аспектам возделывания льна-долгунца.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, линии Минсельхоза ведется работа по включению с текущего года предприятий, специализирующихся на производстве и первичной переработке льна, в перечень субсидируемых объектов агропромышленного комплекса по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей.

В пресс-службе также отметили, что представители льноперерабатывающих предприятий из Ивановской и Тверской области заявили о готовности приобретать у смоленских аграриев длинное и короткое льноволокно.

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