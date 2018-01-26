Конкуренция в сфере теплоснабжения: самые неэффективные МУПы должны уйти

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Снижение доли муниципальных и региональных госпредприятий в теплоснабжении, предусмотренное нацпланом по развитию конкуренции на 2018-2020 годы, положительно для отрасли, так как позволит сократить сегмент самых неэффективных предприятий, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В декабре 2017 года Кремль опубликовал нацплан по развитию конкуренции на период до 2020 года включительно, который предполагает, в том числе, сокращение муниципальных и региональных госпредприятий в отпуске ресурсов для тепло-, водоснабжения и водоотведения. Их число должно сократиться до 20% в 2019 году и до 10% в 2020 году.

Дорогое удовольствие

В пользу сокращения количества МУПов и ГУПов в отрасли выступают сразу несколько факторов. Во-первых, на рынке наблюдается значительный избыток мощностей по тепловой генерации. "Конкуренция в централизованном теплоснабжении – это слишком дорого для потребителя. Мощности надо сокращать", — говорит профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев.

Лучший путь для этого, по мнению эксперта, единое управление общей системой централизованного теплоснабжения в масштабах поселения. Добиться этого возможно за счет объединения публичных и частных основных фондов, путем акционирования. Появление, таким образом, одного монополиста на одну естественную инженерную монополию представляется более перспективным, нежели борьба множества мелких монополистов.

Незаинтересованные в прибыли

Практика последних лет показывает, что муниципальные предприятия самые неэффективные на рынке ЖКХ. Ситуации, когда МУП, накопив долги перед поставщиками ресурсов, вступали в процедуру банкротства, а на его месте начинало работать новое муниципальное предприятие, становятся достаточно обычным делом. Кроме того, как правило, тарифы таких предприятий далеко не самые низкие среди компаний, оказывающих подобные услуги, а разницу между высокими тарифами и той платой, которая взимается с потребителя, компенсируют из местного бюджета.

И главное, муниципальные предприятия в отличие от частных коммерческих организаций, не заинтересованы в получении прибыли, а значит в повышении внутренней эффективности. Такая ситуация, в частности в теплоснабжении, где тарифы формируются методом "затраты плюс", приводит к росту цен на тепло от МУПа, а значит к лишним затратам потребителей.

В 2017 году правительство РФ поддержало идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС), подписав постановление об исключении с 2018 года предпринимательской прибыли МУПов и ГУПов из тарифов на тепло, водоснабжение (водоотведение) и обращение с твердыми коммунальными отходами.

По подсчетам ФАС, из тарифов ЖКХ в текущем году будет исключено свыше 3 миллиардов рублей. При этом прибыль сохраняется у частных инвесторов, которые осуществляют модернизацию объектов, улучшают качество услуг и товаров, подчеркнула служба.

"Их сокращение (унитарных предприятий – ред.) должно привести к развитию конкуренции в отрасли, но не в виде роста количества частных предприятий, а виде повышения эффективности существующих. Потому как в настоящий момент зачастую частные предприятия находятся в неравных конкурентных условиях с МУПами, имеющими более высокий тариф", — комментируют ситуацию в "Сибирской генерирующей компании".

Путь в никуда

Отсутствие мотивации муниципальных образований к отказу от ручного управления коммунальными системами на базе МУПов препятствует и привлечению инвестиций в отрасль. В то же время приход частных инвесторов в сферу ЖКХ это наиболее эффективное решение накопившихся здесь проблем, и если оставить все как есть – значит продолжить наращивать проблемы.

"Текущая ситуация ведет к дальнейшему нарастанию проблем в сфере ЖКХ. В одних регионах это путь к дальнейшей деградации коммунальной инфраструктуры до критического уровня, в других — к эскалации неуклонного роста задолженности предприятий", — отмечают в "Квадре".

В случае отказа от конкуренции результат остается прежним: продолжают расти неплатежи в бюджет и ресурсоснабжающим организациям. В итоге все это ведет к новым банкротствам или продолжению государственного субсидирования неэффективных предприятий, а, следовательно, к постоянному снижению качества предоставляемых услуг.