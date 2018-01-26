Эксперты рассказали, с какими препятствиями столкнется проект крипторубля

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Проект создания крипторубля в России интересен, однако может не заработать из-за ряда регуляторных препятствий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

В четверг депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет цифровой финансовый актив под названием крипторубль в качестве средства платежа на территории России. Соответствующие изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории РФ и будут внесены в Гражданский кодекс.

Интересный проект



В целом большинство участников рынка поддержали идею создания крипторубля, отметив, что он может быть встречен большим спросом со стороны россиян.

"Я поддерживаю идею внедрения крипторубля. Потенциально, это более быстрые и дешевые платежи между физическими и юридическими лицами, напрямую в режиме 24/7. Это также снижает для клиентов риски банковских дефолтов, ведь средства можно будет хранить вне банков. Также это контроль — все транзакции записаны в единый реестр, движение денег прослеживается…. В общем, думаю это повысит привлекательность рубля. Инновационность, удобство", — заявил директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по развитию цифровых активов Замир Акимов полагает, что крипторубль позволит россиянам принять участие в создании цифровой экономики в стране.

"Благодаря крипторублю у граждан появится прекрасная возможность принять участие в создании цифровой экономики в стране с использованием цифровой валюты, как высокотехнологичного финансового инструмента. Но введение как средства платежа — это прерогатива Центрального банка", — отметил он.

"Консенсус между государством, предпринимателями и гражданами может быть выполнен по схеме взаимодействия, при которой ЦБ осуществляет ​централизованную ​эмиссию крипторублей для ​децентрализованного инвестирования гражданами через государственные и частные криптофонды проектов ​​по созданию инфраструктуры цифровой экономики, а также проектов из реального сектора​,​ заинтересованных ​в ​"оцифров​ке" свои​х​ актив​ов​", — полагает он.

Проблем не избежать



В то же время эксперты указали на ряд преград для реализации такого проекта. Одной из главных проблем они считают нежелание ЦБ признавать другие средства платежа, кроме рубля.

"Для того, чтобы этот законопроект получил шанс на жизнь, нужно, чтобы мнение о криптовалютном рынке поменял Центробанк. Согласно его точке зрения, единственным средством платежа на территории РФ является российский рубль. Пока не будут внесены изменения или уточнения в данную норму, любые альтернативные рассуждения бессмысленны", — отметила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

"До сих пор нет четкого понимания формулировок — назвать крипторубль активом с полной уверенностью нельзя, как и охарактеризовать его как валюту. В этом свете инициативы Курбанова не имеют смысла — они ориентированы только на "верхушку айсберга", а начинать надо с теории и общих понятий", — полагает она. Аналогичного мнения и директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

"Для того, что бы крипторубль превратился в реально работающую криптовалюту, необходима не фиксация данного понятия на законодательном уровне, а создание экосистемы участников, которые будут не только поддерживать расчеты крипторублями, но и использовать его как средство платежа", — считает он.

"Учитывая, что количество криптовалют уже давно перевалило за тысячу, появление крипторубля не станет событием на мировом рынке криптовалют, однако внутри России при активной государственной поддержке может быть создана локальная экосистема платежей, которая скорее будет напоминать e-рубль, чем криптовалюту. Можно прогнозировать, что большинство инициатив в части криптовалют на законодательном уровне будут носить в России запретительный характер, что приведет к уходу в серую зону большинства российских участников экосистемы международных криптовалют", — добавил эксперт.

Директор департамента планирования и развития Фонда "Сколково" Сергей Израйлит отметил, что ключевой вопрос к данному проекту — удобен ли он будет в контексте мировой финансовой системы.

"Насколько будет удобен доступ к мировой финансовой системе через цифровые финансовые инструменты (для которых санкции имеют второстепенное значение), а также насколько качественные проекты мы сможем предложить россиянам и инвесторам со всего мира для того, чтобы сформировать репутацию России как привлекательной юрисдикции для инвестиций в новые технологии", — заявил он.

Экономист-обозреватель Максим Блант предположил, что проект предполагает создание не криптовалюты в привычном понимании, а токена, который будет выпускать Банк России на какой-то платформе, например, Waves.

"Эта затея не позволяет пользоваться всеми преимуществами криптовалют. Скорее наоборот, поскольку каждый токен можно пометить, и отследить в блокчейне все его перемещения. А поскольку речи даже об иллюзии анонимности тут не будет, получится наоборот усиление тотального контроля над финансовой жизнью всех и вся. Про децентрализацию тут тоже речи нет, поскольку, согласно закону, оборот цифровых активов возможен только через криптокошельки, которые открывают гражданам профучастники. В случае с крипторублем это будут банки, скорее всего", — полагает он.