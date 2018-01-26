Россия и Кувейт создадут рабочую группу для сотрудничества в энергетике

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия и Кувейт создадут рабочую группу для активизации сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки сжиженного природного газа из РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Мы открыты к расширению сотрудничества с российскими компаниями, и мы договорились о создании рабочей группы для консультаций и выработки рекомендаций для нас в рамках более широкого Российско-Кувейтского комитета по совместному сотрудничеству", — сказал ар-Рашиди.

Министр энергетики РФ Александр Новак 21 января сообщил, что провел встречу с министром нефти Кувейта Бахитом ар-Рашиди, в ходе которой стороны, в частности, обсудили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в арабское государство, а также вопросы взаимодействия в сфере мирного атома и соглашения ОПЕК+.

Министр напомнил, что "Газпром" в прошлом году поставил в Кувейт пять партий СПГ из своего портфеля, отметив, что "кувейтские партнеры готовы расширять потребление газа для выработки электростанций", поэтому сейчас с ними обсуждается возможное увеличение объемов поставки.