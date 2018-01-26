Российские эксперты оценили перспективы трудовой миграции из стран СНГ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Привлекательность российского рынка труда для мигрантов из стран СНГ будет постепенно снижаться, а вместе с ней будет сокращаться и присутствие временных трудовых мигрантов, говорится в аннотации к докладу Центра стратегических разработок.

"Оценивая сегодняшние миграционные процессы по всем этим направлениям, авторы приходят к выводам, что при сохранении текущих экономических условий для основных нынешних доноров (стран СНГ) привлекательность российского рынка труда будет постепенно снижаться, следствием чего станет количественное сокращение присутствия временных трудовых мигрантов", — говорится в докладе.

Эксперты ссылаются на прогнозные сценарии, разрабатываемые Росстатом, о возобновлении после 2024 года убыли населения России, в связи с чем, считают они, реализация целей миграционной и демографической политики "потребует дополнительных мер по привлечению мигрантов. "В инерционном сценарии ориентация миграционной политики на привлечение соотечественников и мигрантов из стран, близких в этнокультурном отношении, исчерпает себя к середине 2020-х годов", — говорится в материале.

В то же время, следует из аннотации, если в России будут созданы каналы иммиграции, которые обеспечат приток неблизких этнокультур, но готовых к интеграции в принимающий социум, и чьи профессионально-квалификационные навыки будут востребованы экономикой, "можно будет увеличить миграционный прирост до 400-500 тысяч человек в год и при этом избежать социальной напряженности".