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Экономика

Плохая компания: зачем "Нафтогаз" засекретил решение Стокгольмского суда

08:0026.01.2018
(обновлено: 08:02 26.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в КиевеВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. "Нафтогаз" засекретил решение Стокгольмского арбитража. Этот демарш выглядит странным и даже провокационным, поскольку в такой ситуации стороны по умолчанию обязаны соблюдать конфиденциальность, не раскрывая содержание вердикта суда. О том, какие цели преследует Киев, — в материале РИА Новости.

Темное дело

Материалы Стокгольмского арбитража теперь засекречены. Это сделано для того, чтобы не дать повода "Газпрому" уклониться от исполнения решения суда, отметили представители украинской энергетической компании.

В "Нафтогазе" считают, что такой риск реален. Дело в том, что вердикт содержит детали газового контракта с Россией, ставшего предметом судебных разбирательств. А эти сведения, что и отражено в документе, носят конфиденциальный характер, они не могут быть опубликованы.

В практике международного коммерческого арбитража, утверждают в компании, были прецеденты, когда сторона, против которой вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить его выполнение на том основании, что оппоненты якобы злонамеренно разгласили закрытую информацию.

В "Газпроме" не сочли нужным комментировать действия "Нафтогаза".

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Нафтогаз" засекретил решение Стокгольмского суда по спору с "Газпромом"

Эксперты же в поведении "Нафтогаза" не видят логики. Юрист компании "Хренов и партнеры" Марианна Рыбынок в беседе с РИА Новости напомнила, что решения международных арбитражных трибуналов и так конфиденциальны, следовательно, нет необходимости дополнительно объявлять их секретными.

"Все, что происходит в рамках арбитражного трибунала, конфиденциально. Конфиденциальность — одна из причин, почему компании выбирают коммерческий арбитражный, а не обычный суд", — пояснила юрист.

© AFP 2018 / Sergey BobokКомпрессорная станция НАК "Нафтогаз Украины" в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Компрессорная станция НАК "Нафтогаз Украины" в Харькове

Кому это выгодно

Напомним, вердикт Стокгольмского арбитража по контракту на поставку российского газа на Украину в 2009-2019 годах был вынесен 22 декабря прошлого года. И хотя решение носит явно компромиссный характер, участники процесса трактуют его каждый в свою пользу.

Газовое оборудование в Украине. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине рассказали о механизме взыскания денег с "Газпрома"

С одной стороны, шведские судьи отказались удовлетворить исковые требования "Газпрома" о взыскании с "Нафтогаза" 56 миллиардов долларов за нарушение условий закупок топлива, изменили формулу определения цены на газ для Украины и сняли ряд ограничений.

Но одновременно с этим арбитраж обязал украинскую компанию выплатить неустойку в размере двух миллиардов долларов. Кроме того, "Нафтогаз" теперь должен до конца 2019 года закупать по пять миллиардов кубометров газа в год, причем 80 процентов на условии take-or-pay (бери или плати), от чего так хотели отказаться в Киеве.

Удовлетворение миллиардных компенсаций суд возложил на "Нафтогаз". У "Газпрома" подобных материальных обязательств нет. Как нет и принципиальной разницы в том, будет ли Украина закупать топливо по прямым контрактам или же по реверсным поставкам из стран Европы.

И в том, и в другом случае объемы экспорта российского газа сохраняются, а оплата производится по европейской цене. Просто если "Нафтогаз" по политическим мотивам откажется выполнять эти решения Стокгольмского арбитража, дело опять может дойти до суда.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области

У "Нафтогаза" денег нет

"Газпром" крайне сложно заподозрить в тайном умысле сорвать выполнение решений Стокгольмского арбитража. Российской компании это невыгодно. Другое дело — "Нафтогаз". Украине весьма проблематично найти два миллиарда долларов, чтобы закрыть долг перед "Газпромом".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что "Нафтогаз" просто не хочет платить. По мнению украинского аналитика, здесь прослеживается и политическая составляющая.

До тех пор пока судебный вердикт не опубликован, его можно интерпретировать по-своему и не исполнять. "Все гениальное просто", — подытожил Охрименко.

Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
© РИА Новости
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Эксперт о сокращении транзита газа: непонятно, на что рассчитывают в Киеве?

Предстоят переговоры по имплементации решений Стокгольмского арбитража. 17 января об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни начинаются. Детали не разглашаю", — говорил он.

Очевидно, что демарш украинских партнеров создает не лучший фон для конструктивного диалога и возобновления сотрудничества в газовой сфере между Москвой и Киевом, отмечает профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Александр Костанянц.

"Исходя из фактуры дела и политической ситуации, решение "Нафтогаза" может рассматриваться как способ привлечения внимания мирового сообщества и как намек на якобы недобросовестное поведение российской стороны", — объяснил он РИА Новостям.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Йаххааа!
Потому что на волоске от фиаско)))
08:14
26.01.2018
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