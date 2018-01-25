Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Банк России считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Минфин в четверг опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами. Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

"Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России", — сообщили в ЦБ.

При этом выпуск и обращение криптовалют регулятор по-прежнему считает высокорисковаными как для потребителей, так и для инвесторов, отмечая, что они ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством. "Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена", — указывают в ЦБ.

"По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее. Это открывает новые возможности для недобросовестных участников и создает значительные риски для стабильности финансовой системы", — заявили в регуляторе.

Таким образом в целом согласованы все положения законопроекта о цифровых финансовых активах, который разрабатывался представителями ЦБ и Минфина, за исключением возможности обмена криптовалют на рубли или валюту, добавили в Банке России.