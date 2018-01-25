В ОАК рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским самолетом

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут использовать наработки и технологии, использующиеся в ракетоносце Ту-160, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении воспроизводства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В середине нояборя 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летноиспытательную станцию завода.

Ранее Владимир Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил создать гражданскую версию этого самолета.

Демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин" для президента организовали во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Полет проходил на высоте трехсот метров при сложных погодных условиях и длился около семи минут. Летчики совершали маневры для проверки устойчивости и управляемости самолета.

Вместе с президентом за полетом наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров и замминистра обороны Юрий Борисов.

После завершения полета Путин похвалил качества самолета. "Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива", — отметил Путин.

Он также попросил похвалить от его имени летчиков. "Хорошая работа. И движения рассчитаны", — сказал Путин.

По словам президента, Ту-160 сыграет большую роль в укреплении российской ядерной триады в воздухе.