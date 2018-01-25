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Экономика

В ОАК рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским самолетом

17:2925.01.2018
(обновлено: 18:37 25.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фотоСтенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут использовать наработки и технологии, использующиеся в ракетоносце Ту-160, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении воспроизводства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В середине нояборя 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летноиспытательную станцию завода.

Ранее Владимир Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил создать гражданскую версию этого самолета.

Демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин" для президента организовали во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Полет проходил на высоте трехсот метров при сложных погодных условиях и длился около семи минут. Летчики совершали маневры для проверки устойчивости и управляемости самолета.

Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Искандер Асабаев
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"Белый лебедь — 2". Чем обновленный Ту-160 превзойдет предшественника

Вместе с президентом за полетом наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров и замминистра обороны Юрий Борисов.

После завершения полета Путин похвалил качества самолета. "Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива", — отметил Путин.

Он также попросил похвалить от его имени летчиков. "Хорошая работа. И движения рассчитаны", — сказал Путин.

По словам президента, Ту-160 сыграет большую роль в укреплении российской ядерной триады в воздухе.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© РИА Новости, Инфографика
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Самый мощный в истории военной авиации самолет. Характеристики Ту-160
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Экономика
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
midas67
правильно и бомболюки сохранить в конструкции на всякий случай
17:48
25.01.2018
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Алекс Полухин
Путин предложил то, предложил сё. Постоянно что то предлагают, желательно пограндиозней.
Может сделать наконец-то шоссе от Питера до Владика что предлагали ещё 15 лет назад, ПОЛЕЗНЕЙ БЫ БЫЛО. А то там местами грязи по пояс...
18:08
25.01.2018
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