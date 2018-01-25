Трунин рассказал о возможном законопроекте по операциям с криптовалютами

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минфин России может разработать законопроект о налогообложении операций с криптовалютами, сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

"Сейчас этот вопрос в законодательстве не определен, и это, действительно объективная большая проблема, которая будет прорабатываться. Если закон (о регулировании цифровых активов – ред.) будет принят, то ее, конечно, решить будет проще. Будут хоть какие-то рамки законодательные для того, чтобы определить в Налоговом кодексе (НК). Поскольку сейчас идет согласование закона, он еще не до конца согласован, и, по идее, это должен быть закон-спутник", — сказал замглавы Минфина.

Он заметил, что для того, чтобы с чего-то брать налоги, надо понимать, что это такое. "Сейчас я не могу сказать, как надо облагать операции с криптовалютами. Хотя точно могу сказать, что если в результате таких операций человек получает доход, то с этого дохода надо уплатить налог", — подчеркнул Трунин. Он напомнил, что в соответствии с первой частью НК доход – "это экономическая выгода, которую человек получает и так далее".

"Если ничего не принимать, никаких законов, … то, скорее всего, какое-то решение, ни факт, что хорошее, будет принято в результате судебной практики, если налоговая кому-то предъявит претензии, дело дойдет до суда и так далее, либо внесудебной", — предположил замминистра.

Что уже сделано

Опубликованный в четверг Минфином законопроект о регулировании цифровых активов предусматривает, что криптовалюта является имуществом в цифровой форме.

"Это уже большая ясность, потому что если мы говорим, что это не что иное как имущество, то НК устанавливает правила налогообложения операций с имуществом", — отметил Трунин. Например, по его словам, "при продаже имущества это является доходом", а при продаже имущества, которым налогоплательщик владел более трех лет, такое имущество налогом не облагается. Можно принять к вычету расходы на приобретение, если это имущество связано с ведением предпринимательской деятельности и так далее.

Хотя это определенная ясность, но этого недостаточно, чтобы определить, каким образом облагать налогом операции с криптовалютами, считает замминистра. Помимо этого, если криптовалюта — это имущество, то возникает вопрос относительно того, облагаются операции по ее реализации НДС или не облагаются. "Ответа на этот вопрос нет. То есть если просто принять закон и ничего не делать, то возникнет такой большой беспорядок в том, что, например, делать с НДС. Поэтому это придется делать", — уверен Трунин.

В законопроекте о регулировании цифровых активов еще написано, что нельзя совершать операции с криптовалютами, кроме как через профессиональных участников. "Не знаю, как это администрировать, наверное, есть способы. Хотя это немножко проще, потому что в этом случае также как и с операциями с ценными бумагами, на брокеров можно возложить обязанности налогового агента", — допускает замглавы Минфина.

"Если на все эти вопросы ответить… и научиться администрировать, то какие-то налоги, естественно, с этого будут уплачиваться. По крайней мере, если эти операции будут совершаться через профессиональных участников", — считает Трунин. Он обратил внимание, что сейчас на профессиональных участников возложены "какие-то налоговые обязанности в виде налогового агента, представления налоговой отчетности в налоговые органы и так далее".