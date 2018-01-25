Минфин предложил ужесточить ответственность за расчет денежными суррогатами

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минфин в законопроекте о денежных суррогатах предложит ответственность за их использование в качестве платежного средства на территории РФ, аналогичную ответственности за организацию "финансовых пирамид", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Жесткие, примерно аналогичные пирамидам", — сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть рубль, а все остальное — суррогат", — добавил он.

По словам замминистра, Минфин планирует в ближайшее время вынести законопроект на общественное обсуждение.

Ранее в четверг министерство опубликовало законопроект "О цифровых финансовых активах", который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютой. Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.