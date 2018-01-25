Банк России назвал причину укрепления рубля в декабре

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Укрепление рубля во второй половине декабря 2017 года в большей степени было связано с крупными продажами валютной выручки, сообщил Банк России в обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Курс рубля к доллару в декабре прошлого года вырос на 1,4%, американская валюта закрыла торги года на отметке в 57,63 рубля. Рубль к евро изменился за этот же период незначительно, поднявшись на 0,4%. Европейская валюта закрыла торги года на отметке 69,25 рубля. В документе отмечается, что в декабре ситуация на валютном и фондовом рынках в целом была лучше, чем в ноябре.

"Кроме того, продолжилась подстройка облигационного рынка к новому ориентиру нейтральной ключевой ставки (6-7%). Об этом, в частности, свидетельствует снижение доходности не только коротких облигаций федерального займа (ОФЗ), но и длинных. Укрепление рубля, наблюдавшееся во второй половине месяца, в большей степени было связано с крупными продажами валютной выручки, чем с увеличением длинных позиций со стороны нерезидентов", — говорится в обзоре.

ЦБ отмечает, что интерес иностранных инвесторов к российским активам стал постепенно восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение длинных позиций по рублю и возобновление крупных покупок ОФЗ на аукционах Минфина.

"Высокий спрос внутренних инвесторов на ОФЗ проявлялся в том, что впервые с мая 2017 года все группы инвесторов были нетто-покупателями ОФЗ. Среди них наибольшие объемы пришлись на коллективных инвесторов, которые нарастили свои вложения на 41 миллиард рублей. Покупки внутренних инвесторов и возобновление интереса со стороны нерезидентов позволили Минфину России разместить практически весь объем предложенных ОФЗ", — пишут авторы обзора.

"Оптимизм наблюдался и на рынке корпоративных облигаций. Объем размещенных облигаций составил 881 миллиард рублей. Из них 630 миллиардов рублей — на бумаги одного эмитента — ПАО НК "Роснефть", но даже без их учета объем размещения был рекордным с апреля 2016 года", — указывает регулятор, добавив, что основными покупателями традиционно выступили банки и коллективные инвесторы.