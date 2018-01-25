Южная Корея пожаловалась в ВТО из-за тарифов на ввоз стиральных машин в США

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Южная Корея открыла торговый спор во Всемирной торговой организации (ВТО), требуя пересмотреть протекционистские тарифы США на импорт стиральных машин, следует из данных ВТО.

"Республика Корея требует консультаций с правительством США в соответствии с соглашением о гарантиях и соглашением по тарифам и торговле ВТО относительно тарифов США на импорт крупноразмерных стиральных машин… Республика Корея считает, что эти меры несовместимы с обязательствами США в рамках указанных соглашений ВТО", — говорится в заявлении на сайте организации.

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал ограничения на ввоз в США стиральных машин и элементов солнечных батарей, при этом он заявил журналистам, что "торговой войны не будет".

США объясняли это решение тем, что иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей. При этом прежние пошлины — конкретно против Китая — не имели эффекта, поскольку китайский бизнес немедленно переводил производство в страны, не затронутые пошлинами.

Как уточнило во вторник правительственное агентство по торговле США (United States Trade Representative), первые 1,2 миллиона крупноразмерных стиральных машин, ввезенных в течение года, будут облагаться пошлинами в размере 20%, дальнейшие поставки — тарифом в 50%. К третьему году действия этой программы пошлины будут снижены до 40% соответственно.

Китай и Южная Корея, основные экспортеры этой техники, выступили с критикой этого решения.