ЕК готова координировать диалог России и Украины о транзите газа

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Накануне у него прошли встречи с министром энергетики России Александром Новаком и президентом Украины Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума.

"Я пробовал почву, обсуждал, будет ли возможность восстановить дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме. Мы, как Евросоюз и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертном уровне или даже на политическом, где могли бы найти долгосрочное решение для этого вопроса", — высказал надежду вице-президент.

Отвечая на вопрос, предлагает ли он России и Украине возобновить трехсторонние переговоры о будущем транзита, Шефчович уверил: "Мы готовы играть роль координатора, мы будем рады, если, по получении решения Стокгольма, мы сможем найти пути для обсуждения продолжения транзита газа через Украину".

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. При этом открытым остается вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году и его параметрах. В феврале 2017 года президент Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.