ЕК готова координировать диалог России и Украины о транзите газа

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
Накануне у него прошли встречи с министром энергетики России Александром Новаком и президентом Украины Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума.
"Я пробовал почву, обсуждал, будет ли возможность восстановить дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме. Мы, как Евросоюз и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертном уровне или даже на политическом, где могли бы найти долгосрочное решение для этого вопроса", — высказал надежду вице-президент.
"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. При этом открытым остается вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году и его параметрах. В феврале 2017 года президент Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.