Костин выступил против идеи ФАС по запрету госбанкам покупать частные банки

ДАВОС, 25 янв — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что категорически не согласен и считает неправильным введение в России для госбанков запрета на покупку других кредитных организаций или блокпакетов в них.

В интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров отметил, что служба фиксирует ухудшение конкуренции в банковской системе, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал. При этом регуляторы предлагают выделить два исключения.

"Я с этим категорически не согласен. Потому что я согласен с одним: мне кажется, что и частные, и государственные банки должны действовать в одном правовом и в одном экономическом, финансовом, регулятивном поле. Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить — вот государственным даем это, а частным нет. И мне кажется, так не делается. Могут быть ограничения какие-то или выдаваться разрешения по размеру капитала, допустим, еще каким-то объективным показателям", — сказал он РИА Новости, комментируя инициативу.

"Банки должны определяться, как и любые другие субъекты хозяйствования исходя из своих каких-то коммерческих целей — если это выгодно, он должен купить, если нет — то… Это никак абсолютно не связано. Приватизация государственных банков — это одна сторона, но делить на то, что государственные могут или не могут, мне кажется, это абсурд. Это неправильно. Я с таким никогда не соглашусь. Равные условия для всех — и в одну, и в другую сторону", — подытожил Костин.