Минфин дал юридическое определение криптовалюты

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минфин опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения криптовалюты, токена, майнинга и ICO (процедуры первичного размещения токенов). Документ опубликован на сайте министерства.

"Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации", — говорится в законопроекте.

Криптовалютой признается цифровой финансовый актив, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения.

Законопроект также устанавливает правила выпуска токенов — цифровых финансовых активов, которые могут выпускать юридические лица или индивидуальные предприниматели для привлечения финансирования.

У токена определенного вида может быть только один эмитент. При этом неквалифицированные инвесторы смогут приобретать в рамках одного выпуска (ICO) токены не более чем на пятьдесят тысяч рублей.

Норм о налогообложении цифровых активов в законопроекте пока нет.