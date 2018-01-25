В Польше надеются на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке — 2"

ВАРШАВА, 25 янв — РИА Новости. Польша надеется на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке — 2", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM.

Глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон посетит Варшаву 26 января.

"Конечно, я буду говорить о "Северном потоке — 2" — газовом соединении между Россией и Германией, которое, если будет реализовано, приведет к тому, что де-факто транзит газа через Украину будет уже не нужен. Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон был полностью осведомлен о связанных с этим угрозах, опасностях и рисках", — сказал Моравецкий.

Он признал, что Польша пытается использовать Штаты для давления на "Газпром". "Мы находимся в постоянном контакте с американской администрацией, чтобы уменьшить монополию "Газпрома" и ценовой диктат России по отношению к Европе, — сказал премьер. — Мы над этим работаем и хотим, чтобы другие партнеры также этому способствовали".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу собственного СПГ.