МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Банк России поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретить государственным банкам покупать другие банки или блокпакет в них, но возможны исключения, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Кашеваров еще в сентябре 2017 года сообщал, что ФАС собирается направить в ЦБ ряд предложений для улучшения конкуренции в банковском секторе, в частности по запрету для госбанков (то есть с долей участия государства выше 50%) покупки других банковских активов.

"Мы направили его в Центральный банк и, более того, уже получили ответ. В целом регулятор поддерживает наши устремления, мы получили соответствующий ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина", — рассказал Кашеваров.

По его словам, суть предложений ФАС заключается в том, чтобы ограничить возможности государства и аффилированных с ним лиц, включая госбанки, приобретать блокпакет доли уставного капитала банков. "Тем самым мы хотим создать условия для того, чтобы наблюдающийся в последнее время рост госучастия в банковской системе снизился, а развитие госбанков не осуществлялось преимущественно за счет поглощения конкурентов", — отметил Кашеваров.

При этом в данной инициативе могут быть два исключения. "Исключение в данном случае может составить реализация предусмотренных на текущий момент процедур предупреждения банкротства банков и, например, необходимость обеспечения доступности банковских услуг на нуждающихся в этом территориях. ЦБ поддержал это предложение в части введения в закон о банковской деятельности ограничений на увеличение доли государства в банковской системе с учетом предложенных нами исключений", — рассказал собеседник.

Также ЦБ предложил рассмотреть вопрос о еще одном исключении. "Банк России предлагает проработать возможность увеличения доли госучастия в банках в случае возникновения неблагоприятных внешних и внутренних факторов, способных создавать риски стабильности в банковской сфере, связанных с вопросами безопасности", — сказал Кашеваров.

Вторая часть предложений ФАС

При этом есть и вторая часть предложений ФАС, озвученных ЦБ. Она предусматривала исключение из условий допуска к участию в госпрограммах размера собственного капитала банка, а также наличие госдоли в банках, и опору исключительно на присвоенный банку кредитный рейтинг российских агентств.

"В этом отношении нас Банк России поддерживает частично. ЦБ согласен с тем, что кредитный рейтинг должен стать основным критерием, по которым банки отбираются для участия в подобных программах. В то же время регулятор считает важным сохранить существующие исключения для банков, проходящих через процедуру финансового оздоровления, независимо от форм собственности инвесторов", — отметил замглавы ФАС.

"Если резюмировать нашу переписку, то ЦБ готов к диалогу по данной проблеме, и уже можно переходить в рабочую фазу – вырабатывать конкретные предложения, как ограничивать долю государства в банковской системе", — подытожил Кашеваров.