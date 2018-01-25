МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Банк России поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретить государственным банкам покупать другие банки или блокпакет в них, но возможны исключения, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
"Мы направили его в Центральный банк и, более того, уже получили ответ. В целом регулятор поддерживает наши устремления, мы получили соответствующий ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина", — рассказал Кашеваров.
По его словам, суть предложений ФАС заключается в том, чтобы ограничить возможности государства и аффилированных с ним лиц, включая госбанки, приобретать блокпакет доли уставного капитала банков. "Тем самым мы хотим создать условия для того, чтобы наблюдающийся в последнее время рост госучастия в банковской системе снизился, а развитие госбанков не осуществлялось преимущественно за счет поглощения конкурентов", — отметил Кашеваров.
Также ЦБ предложил рассмотреть вопрос о еще одном исключении. "Банк России предлагает проработать возможность увеличения доли госучастия в банках в случае возникновения неблагоприятных внешних и внутренних факторов, способных создавать риски стабильности в банковской сфере, связанных с вопросами безопасности", — сказал Кашеваров.
Вторая часть предложений ФАС
"В этом отношении нас Банк России поддерживает частично. ЦБ согласен с тем, что кредитный рейтинг должен стать основным критерием, по которым банки отбираются для участия в подобных программах. В то же время регулятор считает важным сохранить существующие исключения для банков, проходящих через процедуру финансового оздоровления, независимо от форм собственности инвесторов", — отметил замглавы ФАС.
"Если резюмировать нашу переписку, то ЦБ готов к диалогу по данной проблеме, и уже можно переходить в рабочую фазу – вырабатывать конкретные предложения, как ограничивать долю государства в банковской системе", — подытожил Кашеваров.