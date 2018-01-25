Цена на нефть Brent впервые с 2014 года превысила $71 за баррель‍

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть обновили максимумы с декабря 2014 года на фоне публикации данных Минэнерго США по снижению запасов сырья в стране, соглашения ОПЕК+ и ослабления доллара.

По состоянию на 08:05 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64% — до 70,98 доллара за баррель, а на нефть сорта WTI — на 1,02%, до 66,28 доллара за баррель.

При этом ранее во время сегодняшних торгов цена Brent достигла отметки в 71,05 доллара за баррель, впервые превысив уровень в 71 доллар с 3 декабря 2014 года. Нефть марки WTI впервые с 5 декабря превысила уровень в 66 долларов.

Накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) уменьшились за неделю, завершившуюся 19 января, на 1,1 миллиона баррелей, до 411,6 миллиона. При этом снижение происходит десятую неделю подряд. Запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сократились на 3,2 миллиона баррелей, до 9,2 миллиона.

Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и снижение курса доллара к мировым валютам до минимума с декабря 2014 года также поддерживают мировые нефтяные цены, отмечает агентство Рейтер

Кроме того, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудили совместные проекты. По мнению главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна, основными факторами влияния на рынок нефти сейчас являются продолжение диалога между саудовцами и Россией относительно долгосрочных проектов, очередное снижение запасов "черного золота" в США и удешевление доллара.